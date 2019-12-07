PG&E выплатит $13,5 млрд пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, понесшим ущерб от природных пожаров в 2017 и 2018 годах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Pacific Gas and Electric Company дала согласие на урегулирование претензий со стороны комитета заявителей о причинении вреда и фирм, представляющих интересы отдельных лиц, понесших урон из-за природных пожаров на севере Калифорнии в 2017 году и пожара <...> 2018 года. Соглашение об урегулировании оценивается примерно в $13,5 млрд", - информировала PG&E. Она обратила внимание на то, что выполнение соглашения зависит от реализации множества условий, часть упомянутой выше суммы положено перечислить властям Калифорнии, а также адвокатам потерпевших сторон.

Компания уточнила, что возмещение нанесенного урона будет проводиться параллельно с реорганизацией деятельности энергетического предприятия в свете угрозы его банкротства. PG&E рассчитывает, что план реорганизации будет одобрен судом по делам банкротств до 30 июня 2020 года. Компания напоминает, что ранее условилась выплатить $12 млрд властям на местах, а также страховым компаниям в связи с издержками, обусловленными пожарами в 2017 и 2018 годах.

Власти Калифорнии ранее заявили, что в течение последних двух лет не менее 17 природных пожаров в штате, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, были вызваны неполадками в работе оборудования PG&E. Главными причинами возгорания были названы падения опор линий электропередачи, обрывы проводов и их соприкосновение с деревьями.

PG&E также обвиняют в причастности к возникновению самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, который начался в ноябре 2018 года и был ликвидирован несколько недель спустя. Тогда погибли 85 человек. Сгорело почти 14 тыс. жилых домов, более 520 коммерческих зданий, свыше 4 тыс. других построек.

Против компании подано более 1 тыс. судебных исков. Ее представители сообщили в январе, что сумма выплат в рамках этих разбирательств может превысить $30 млрд, и заявили о готовности к банкротству.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.