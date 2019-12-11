США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию

11 декабря 2019 01:48 (UTC+04:00)

Власти США запретили совершать полеты 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим в стране авиацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters.

Лейтенант ВМС США Андриану Дженуальди заявила, что в целях безопасности в понедельник было объявлено прекращение полетов, совершаемых саудовскими студентами. Лейтенант также добавила, что запрет на полеты коснулся трех военных объектов, в том числе авиабазы ВМС США Пенсакола и Мэйпорт в штате Флорида.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

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