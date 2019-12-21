Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.

Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.