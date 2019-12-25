Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома–2"

25 декабря 2019 04:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме "Один дома–2", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - сказал он в среду, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, - подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около 10 секунд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-советница предвыборного штаба Трампа подала иск к президенту США
США 02:03
Трамп заявил, что подпишет торговую сделку с КНР на церемонии с Си Цзиньпином
США 24 декабря 21:11
Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате
США 24 декабря 03:45
Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу
США 24 декабря 02:33
Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате
США 23 декабря 02:23
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
США 22 декабря 08:45
Лента новостей
В США предвыборный штаб Блумберга отказался от услуг фирмы, нанимающей заключенных
США 04:26
Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Россия 04:05
В Visa опровергли сообщения о сбоях в работе платежной системы
В мире 03:45
Информация об угрозе взрыва в аэропортах Домодедово и Шереметьево не подтвердилась
Россия 03:27
Моралес рассчитывает, что его партия объявит кандидата в президенты Боливии в январе
Другие страны 03:08
В Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибли 35 мирных жителей
Другие страны 02:47
Пользователи сообщают о сбоях в работе Visa и Mastercard
В мире 02:24
Экс-советница предвыборного штаба Трампа подала иск к президенту США
США 02:03
Новый посол США приедет в Москву после новогодних праздников
Россия 01:44