Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома–2"

Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме "Один дома–2", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - сказал он в среду, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, - подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около 10 секунд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.