Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов в американском штате Нью-Гэмпшир. С таким прогнозом выступила во вторник телекомпания NBC по результатам обработки 86% избирательных бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению NBC, Сандерс, который к настоящему моменту заручился поддержкой 26,1% избирателей, уже не упустит лидерство. Его ближайшим конкурентом числится экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, который набирает 24,3% голосов.

Третье место с поддержкой 19,9% избирателей занимает сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а четвертое (9,4%) - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте с 8,4%.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.