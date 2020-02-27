Трамп: США готовы адаптировать свои методы борьбы с распространением нового коронавируса

Власти США при необходимости готовы адаптировать свои методы борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, американский президент Дональд Трамп заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме.

"Благодаря всему, что мы сделали, уровень угрозы для жителей США продолжает быть очень низким <...> Мы готовы адаптироваться, сделать все, что должны, по мере распространения заболевания, если оно будет распространяться", - сказал глава вашингтонской администрации.

Выделение средств

По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены выделить на борьбу с распространением нового коронавируса столько дополнительных средств, сколько будет нужно.

"Мы готовы потратить столько, сколько необходимо <...> Они [законодатели] могут делать все, что захотят. Мы запросили [у Конгресса] $2,5 [млрд на борьбу с коронавирусом]. Некоторые республиканцы хотят [предоставить на борьбу с коронавирусом] $4 [млрд], а некоторые демократы $8,5 [млрд]", - отметил президент.

Он назвал "очень большой" запрошенную администрацией сумму в $2,5 млрд на борьбу с распространением коронавируса. "Демократы и сенатор [лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак] Шумер хотят дать нам больше [денег на борьбу с инфекцией]. Мы их возьмем. Если они [законодатели] дадут больше, мы будем принимать больше усилий <...> Будем надеяться, что нам не придется тратить много денег в связи с тем, что мы отлично справляемся в деле сокращения до минимума [распространения коронавируса]", - отметил Трамп. Он указал на "огромные успехи" властей в борьбе с инфекцией.

Состояние заразившихся

Трамп сообщил, что все заразившиеся новым коронавирусом граждане Соединенных Штатов, за исключением одного, находятся в хорошем состоянии.

"Уровень [распространения заболевания] у нас в стране остается очень низким, и этим людям становится лучше", - сказал он. "У нас всего 15 заболевших, мы забрали еще некоторое число из Японии, <...> потому что они американские граждане. Они находятся на карантине, и им тоже становится лучше", - отметил президент. "Мы посчитали, что это наша обязанность, их было в целом еще 42 человека", - добавил Трамп.

"Если посмотреть, что происходит у нас с 15 людьми, то они выздоравливают. Один достаточно сильно болен, но, надеюсь, и он выздоровеет. Остальные находятся в прекрасном состоянии", - подчеркнул президент.

Координация работы

Трамп также сообщил, что вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс будет координировать меры по борьбе с распространением нового коронавируса в стране.

"Я поручаю [борьбу с коронавирусом] нашему вице-президенту Майклу Пенсу. Майкл будет работать с профессионалами - врачами и остальными, кто работает [над этой проблемой]. Отличная команда", - сказал глава вашингтонской администрации. "Майкл будет возглавлять [усилия администрации на этом направлении]. Майкл будет информировать меня, у него есть определенный талант для этого", - продолжил американский лидер.

В свою очередь Пенс, выступая на той же пресс-конференции, отметил, что "с нетерпением ждет возможности поработать в этой роли". Он напомнил, что ранее Трамп создал специальную группу по борьбе с коронавирусом, в которую вошли представители вашингтонской администрации, а также эксперты в области борьбы с инфекционными заболеваниями. "Эта команда собиралась каждый день с момента своего создания. Моя роль будет заключаться в том, чтобы продолжать сводить эту команду воедино, представлять президенту лучшие варианты действий", - пояснил Пенс. Он добавил, что группа, помимо прочего, продолжит работать с представителями местных и муниципальных властей, а также с членами Конгресса.

Вице-президент США добавил, что после начала вспышки коронавируса президент США "предпринял беспрецедентные шаги" для защиты граждан США. "Для американской общественности угроза распространения коронавируса остается низкой", - подчеркнул Пенс.

Ограничение сообщения

Президент также сообщил, что США могут ограничить в случае необходимости сообщение с затронутыми новым коронавирусом странами.

"В надлежащее время мы можем это сделать, сейчас не подходящее время", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация США возможность ограничить сообщение с Республикой Корея, Италией и другими затронутыми коронавирусом странами.

"Мы проверяем многих людей, которые приезжают из Южной Кореи и Италии, которые были достаточно сильно затронуты [распространением вируса]. Что происходит в Китае - это и так очевидно. Но число [заболевших], судя по всему, снижается в Китае, что очень хорошая новость. Так что посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.

Соединенные Штаты ранее ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последнее время в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

Влияние на экономику

Как заявил Трамп, вспышка нового коронавиурса повлияет на американскую экономику, однако она восстановится, в стране прогнозируется крайне низкий уровень безработицы.

"У нас будет чрезвычайно низкий уровень безработицы <...> Нельзя точно сказать, что произойдет с ВВП [страны], но он [коронавирус] повлияет на ВВП <...> Мы добиваемся больших успехов [в экономике]", - отметил глава государства.

Он признал, что ситуация вокруг коронавируса повлияла на падение ключевых индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое происходит последние дни. "После того, как я одержу победу на [президентских] выборах [в ноябре], фондовый рынок ожидает такой бурный рост, который не был никогда прежде", - отметил американский лидер. Он в очередной раз подверг критике политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны.