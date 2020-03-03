ФРС США экстренно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня [во вторник] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%", - отмечается в заявлении.

"Комитет внимательно следит за развитием событий [вокруг ситуации с коронавирусом] и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои средства и действовать надлежащим образом для поддержки экономики", - отмечается в заявлении.

Возможные причины снижения

Ранее опрошенные ТАСС эксперты рассказали, что причиной снижения ставки может стать стремление нивелировать влияние распространения коронавируса на экономику и стабилизировать ситуацию на рынках. Однако, как ожидалось, показатель должны были снизить на предстоящем заседании в середине марта.

Рост опасений относительно влияния коронавируса на экономику продолжает давить на торговые площадки. Тем не менее позитивным фактором для игроков выступает готовность правительств и ведущих Центробанков сделать шаги, чтобы нивелировать это влияние. О мерах по стимулированию экономики заявили в ЕС, США и Японии. Инвесторы также ждут снижения ставки в Китае.

ФРС 29 января сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Этот показатель был сохранен после трех понижений подряд в прошлом году. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал финрегулятор существенно снизить ставку.