Сотни американцев потеряли работу из-за коронавируса

Сотни граждан США только на текущей неделе потеряли работу из-за распространения на территории страны нового коронавируса. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, которая провела соответствующий анализ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, отмечает издание, "нанесла ущерб экономике США и привела промышленность в тупик". Последнее время в Соединенных Штатах наблюдался рекордный рост занятости, что привело к расширению их экономики. Однако, как отмечает The Washington Post, увольнения в связи с распространением заболевания могут привести к "стремительному перелому" в развитии экономических показателей страны.

По данным издания, в США из-за коронавируса увольняют рабочих в портах и пекарнях, грузчиков, сотрудников турагентств и сферы развлечений. Работу чаще всего теряют фрилансеры, преимущественно молодежь.

Экономисты обеспокоены тем, что в связи с резким снижением продаж количество увольнений только возрастет. Неопределенность в экономике высока, и, поскольку люди теряют работу или боятся потерять работу, они, как правило, сокращают расходы еще больше, что сказывается на экономике США, считает издание.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.