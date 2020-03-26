В США число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс. (Обновлено)

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории США превысило тысячу. Соответствующие данные приводит в среду вечером университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, к 23:00 по времени Восточного побережья США (07:00 GMT+4) число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1031. Зарегистрированы 68572 случая заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

08:00 (GMT+4) В США 849 человек умерли от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру", свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке, там умерли 192 человека. Всего в стране заразились более 60 тысяч человек.

Ранее ведущий эпидемиолог, Айра Лонджини (Ira Longini) предсказала США пик смертей от коронавируса через три недели. По прогнозу Лонджини, подобный всплеск смертности, скорее всего, приведет к временной перегрузке системы здравоохранения. Однако она полагает, что после власти смогут начать постепенно снимать ограничения на передвижение граждан, так как "максимальный урон уже будет нанесен".

24 марта Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что США могут стать новым очагом распространения коронавирусной инфекции. По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено более 454 тысяч инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек умерли, 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.