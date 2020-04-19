Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"КНДР недавно испытала ракеты малой дальности, она уже давно их (испытания - прим. ТАСС) проводит, - сказал он в субботу на брифинге в Белом доме. - Я получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим".
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