Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса

Американский штат Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и требует возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Hill.

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания", – говорится в опубликованном изданием иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", – отметил он.

Генпрокурор добавил, что в Миссури воздействие вируса очень реально – тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

"В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, подавляли важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже хранили средства индивидуальной защиты, тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой", – продолжает Шмитт.

По данным на вторую половину вторника, в штате было инфицировано более шести тысяч человек и более 220 умерло.

Пекин подвергся резкой критике со стороны законодателей в Вашингтоне и по всей территории США в связи с утверждениями о том, что он преуменьшил первоначальные масштабы вспышки болезни в Китае. Считается, что более раннее предупреждение могло бы помочь другим странам подготовиться лучше.

Почти два десятка законодателей-республиканцев потребовали в понедельник, чтобы администрация президента США Дональда Трампа передала дело против Китая в Международный суд. Несколько частных групп также инициировали свои собственные иски против Китая из-за коронавируса.

Китай отклонил критику по поводу своего обращения с коронавирусом, назвав комментарии американских законодателей бесполезными.

"Международное сообщество может победить вирус только в том случае, если оно сможет оставаться единым и сотрудничать, чтобы предпринять согласованные усилия. Нападая и дискредитируя другие страны, мы просто теряем время и не можем спасти потерянные жизни", – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан телеканалу Fox News.