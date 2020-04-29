Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства. <...> Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий", - отмечается в документе.

Указ о продовольственной безопасности подписан на основе закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Таким образом, мясоперерабатывающие предприятия продолжат работу в условиях пандемии.

За последние недели целый ряд мясокомбинатов в США временно приостановил работу из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. В частности, были закрыты предприятия в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс.