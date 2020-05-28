Мэр Нью-Йорка сообщил, что в начале июня 400 тыс. жителей города вернутся на работу

США 28 мая 2020 20:53 (UTC+04:00)
Мэр Нью-Йорка сообщил, что в начале июня 400 тыс. жителей города вернутся на работу

Власти Нью-Йорка в начале июня планируют разрешить частично возобновить деятельность строительных компаний, промышленного производства и оптовой торговли, что позволит вернуться на рабочие места от 200 до 400 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

"От 200 до 400 тыс. вернутся на рабочие места, и это произойдет очень скоро, - заявил он. - При принятии решения мы прежде всего руководствуемся соображениями безопасности". "Мы говорим о том, что первый этап восстановления экономической активности начнется через одну-две недели", - пояснил он.

По его словам, на будущей неделе будут опубликованы рекомендации по возобновлению работы предприятий, кроме того, будет открыта "горячая линия", где представители бизнес-сообщества "смогут получить информацию по всем вопросам, касающимся возобновления экономической деятельности".

Как заявил Билл де Блазио, предприятия, которые возобновят работу на первом этапе, обязаны будут сократить число работников в одном помещении наполовину по сравнению с обычным уровнем, отменить проведение массовых встреч, заседания проводить только в просторных, хорошо вентилируемых помещениях, не допускать пребывания в замкнутом пространстве, например в кабинах лифтов, более чем 1 человека, снабдить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,7 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 100 тыс. человек. В городе Нью-Йорке, по данным мэрии, зарегистрирован 197 351 случай заражения коронавирусом, число подтвержденных смертей от коронавируса достигло 16 610.

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