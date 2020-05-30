В соседних с Миннеаполисом городах ввели комендантский час

США 30 мая 2020 04:50 (UTC+04:00)
В соседних с Миннеаполисом городах ввели комендантский час

Комендантский час вводится в городе Сент-Поле, который расположен неподалеку от Миннеаполиса (штат Миннесота), где не утихают акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом объявил в пятницу мэр Сент-Пола Мелвин Картер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подписал чрезвычайный указ, объявив режим чрезвычайной ситуации в Сент-Поле и комендантский час, который начнется сегодня в 20:00 и продлится до 06:00 завтрашнего дня", - информировал градоначальник.

По его словам, запрет выходить на улицы города не касается журналистов и тех, кто возвращается с работы домой в ночное время. Данная мера призвана не допустить повторения беспорядков, в которые переросли акции протеста в соседнем городе.

О введении комендантского часа в пятницу объявили мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, а также градоначальник соседнего Роузвилла - Дэн Роу.

За нарушение запрета в Миннеаполисе положен штраф в размере от $1 тыс. и выше, а также лишение свободы на срок от 90 дней.

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