Один человек погиб, пятеро ранены в ходе протестов в Чикаго

Один человек погиб, еще пять получили огнестрельные ранения в субботу в ходе протестов в Чикаго (штат Иллинойс), вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщила телекомпания NBC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным правоохранительных органов, 240 человек были задержаны, более 20 полицейских получили травмы в столкновениях с демонстрантами.

Массовые протесты и беспорядки начались на этой неделе в Миннесоте и ряде других штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.