В бунтующей Миннесоте проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет

США 3 июня 2020 01:17 (UTC+04:00)
В бунтующей Миннесоте проведут проверку деятельности полицейских за 10 лет

Губернатор американского штата Миннесота заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние 10 лет после протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего охранника Джорджа Флойда. Об этом он написал в Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

2 июня управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты. В связи с этим будет проведена проверка политики, процедуры и практики полицейских штата для того, чтобы определить, имела ли место системная дискриминация.

«Моя администрация будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разрушения поколений системного расизма в Миннесоте», — заверил губернатор. По его словам, в штате предпринимаются многочисленные шаги по восстановлению доверия с общинами, которых «слишком долго не замечали и не слышали».

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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