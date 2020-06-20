США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства транспорта США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство транспорта США издало сегодня [в пятницу] распоряжение, в котором были отклонены будущие графики, которые китайские перевозчики подали в Минтранс за последние несколько недель в соответствии с нашим первоначальным указом от 22 мая. Нынешнее распоряжение направлено на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиаперевозчиками, объявленного министерством ранее на этой неделе", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что постановление "является исключительно процедурным решением и его нельзя рассматривать как эскалацию" с американской стороны. Министерство "готово пересмотреть свое решение, если китайские авиационные власти" увеличат количество авиарейсов для компаний США.

Ранее, по информации газеты The Wall Street Journal, Пекин сообщил, что смягчит ограничения на полеты для Delta Air Lines и United Airlines, позволив каждой совершать по два коммерческих пассажирских рейса в неделю. После этого заявления Минтранс США решил разрешить китайским компаниям осуществлять в общей сложности четыре пассажирских рейса между странами в неделю.

Американские и китайские авиакомпании в начале текущего года выполняли, согласно подсчетам газеты The New York Times, 325 рейсов каждую неделю между двумя странами. К середине февраля количество авиарейсов между двумя государствами, как отмечала газета, сократилось почти до 20 в неделю, их выполняли только китайские авиаперевозчики. Вашингтон принял решение о сокращении рейсов, согласно официальной версии, в связи с недовольством нынешними условиями доступа американских авиаперевозчиков к китайскому рынку, объясняющимися пандемией и соображениями санитарно-эпидемиологического контроля.