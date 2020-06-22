США ужесточают правила работы четырех китайских СМИ

Соединенные Штаты ужесточают правила работы в отношении четырех китайских СМИ, определив их статус как "иностранных представительств". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник госсекретарь Майкл Помпео.

"Для обеспечения прозрачности проводимых под эгидой Коммунистической партии Китая действий я поручил определить [статус] еще четырех пропагандистских пунктов Китая как иностранных представительств", - написал Помпео в Twitter.