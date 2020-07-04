NYT: подруга старшего сына Трампа заразилась коронавирусом

Подруга старшего сына президента США Дональда Трампа, работающая в предвыборном штабе действующего главы государства, заразилась коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, речь идет о подруге Дональда Трампа - младшего Кимберли Гилфойл, которая занимает высокую должность в штабе кампании американского лидера по переизбранию на второй президентский срок. The New York Times указывает, что Гилфойл сдала тест на наличие инфекции в преддверии выступления президента США Дональда Трампа у горы Рашмор (штат Южная Дакота) на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Анализы дали положительный результат.

Источники газеты подчеркивают, что Гилфойл не контактировала с американским лидером и не испытывает характерных для вызываемого коронавирусом заболевания симптомов. При этом, по сведениям The New York Times, она присутствовала на митинге Трампа в Талсе (штат Оклахома). Тест на наличие инфекции у старшего сына Трампа в пятницу дал отрицательный результат.

Газета обращает внимание на то, что Гилфойл стала третьим человеком из окружения Трампа, у которых было выявлен коронавирус. 8 мая стало известно о том, что заражение обнаружено у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - супруги советника американского президента Стивена Миллера. 7 мая телекомпания CNN сообщила, что коронавирус был выявлен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.

Как сообщила в пятницу газета The Washington Post, количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий "рекорд" с начала пандемии и составило 57 497. При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 129,4 тыс. человек.