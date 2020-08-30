Трамп может посетить город Кеноша, где прошли протесты

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о том, что, возможно, посетит американский город Кеноша (штат Висконсин), где прошли массовые протесты после ранения при задержании 23 августа афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство, на вопрос журналистов о том, собирается ли он посетить город, Трамп ответил, что "возможно, да".

Ранее Трамп заявлял о том, что беспорядки в этом городе прекратились после отправки туда сил Национальной гвардии.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину Блейку. Мужчину парализовало ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.