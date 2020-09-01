Создатель Zoom за несколько часов стал богаче на $4,2 млрд

Эрик Юань, основатель американской компании Zoom Video Communications, которая является оператором сервиса видеоконференций Zoom, стал в понедельник богаче на $4,2 млрд за несколько часов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, на электронных фондовых торгах в США акции Zoom Video Communications выросли в цене в течение нескольких часов примерно на 26% почти до $410. Согласно оценкам Bloomberg, если данная тенденция сохранится к утру вторника, состояние Юаня превысит $20 млрд.

Акции компании резко подорожали после публикации позитивной корпоративной отчетности. Юань является исполнительным директором, председателем совета директоров и президентом Zoom Video Communications.

Популярность Zoom значительно выросла в свете распространения нового коронавируса и переходе многих людей на удаленную работу. Однако сервис не раз критиковали за то, что его сотрудники не принимают надлежащих мер для обеспечения сохранности личных данных пользователей.