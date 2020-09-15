Жертвами пожаров в Орегоне стали 10 человек

Десять человек погибли в результате природных пожаров в штате Орегон в США. Об этом губернатор штата Кейт Браун сообщила в понедельник на пресс-конференции, трансляция которой велась в ее Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мы узнали о десяти жертвах, связанных с пожарами. Это подтвердили наши судмедэксперты", - информировала она. Губернатор дала понять, что число жертв стихийного бедствия будет возрастать. По данным Браун, к концу текущей недели ситуация в штате станет менее напряженной ввиду наступающего похолодания.

Губернатор также сообщила, что власти Канады, а также штатов Северная Дакота и Мичиган направили отряды пожарных на подмогу коллегам в Орегоне. Национальная гвардия выделит из своих резервов более 250 тыс. защитных масок для работников сельскохозяйственных предприятий. Браун сообщила, что направила в понедельник запрос президенту США Дональду Трампу об объявлении режима крупнейшего стихийного бедствия в Орегоне.

По данным телекомпании CNN, число жертв природных пожаров на западе США увеличилось до 34. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния. Всего в десяти западных штатах, по последним данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 87 крупных лесных пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,8 млн гектаров.