Помпео: США примут меры против Ирана и "нарушителей" санкций СБ ООН по ядерной программе

Соединенные Штаты в ближайшие дни примут меры против Ирана и "нарушителей" возвращаемых, по мнению американской администрации, санкций СБ ООН по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помпео напомнил, что 20 августа США уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Данным уведомлением был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН, которые вступят в силу в 20:00 19 сентября (03:00 20 сентября - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Это означает, что начиная с сегодняшнего дня все положения резолюций СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, прекращенные резолюцией 2231, вновь вступают в силу".

Соответствующие шаги предпринимаются в связи с якобы невыполнением Ираном обязательств по СВПД и "провалом Совбеза в продлении оружейного эмбарго". "Бездействие Совета Безопасности ООН приведет к тому, что Иран с 18 октября [сможет] покупать все виды обычных вооружений", - сказал Помпео. Госсекретарь сослался на полномочия США по резолюции 2231, несмотря на то, что администрация приняла решение выйти из СВПД. "Согласно нашим правам по резолюции 2231, мы инициируем процесс возвращения всех ранее прекращенных санкций ООН, включая оружейное эмбарго", - утверждал он.

"США ожидают, что все государства-члены ООН будут полностью соблюдать свои обязательства по выполнению данных мер. Помимо оружейного эмбарго, это включает запрет на обогащение [урана] и переработку, на испытания и разработку баллистических ракет, а также санкции за передачу Ирану ядерных и ракетных технологий, - говорится в заявлении. - Если страны не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций, то США готовы использовать свои внутренние полномочия, чтобы данные государства столкнулись с последствиями, и для обеспечения таких условий, при которых Иран не получит выгоды от запрещенной ООН деятельности".

"В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности. Наша политика максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не заключит с нами всеобъемлющее соглашение, которое бы сдерживало угрозы нераспространения и остановило распространение хаоса, насилие и кровопролитие", - сообщил Помпео.

Выход США из СВПД

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, выработанного Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией с Тегераном с целью преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Россия и Китай вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН не приемлют американские попытки демонтировать СВПД.