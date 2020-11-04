Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы закон применялся в надлежащем виде. Мы обратимся к Верховному суду", - сказал он, выступая в ночь на среду в Белом доме.

"Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они (демократы) вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени к 04:00 и прибавили их к списку [проголосовавших]", - добавил Трамп, говоря о возможности в ряде штатов доставить некоторые отправленные по почте бюллетени в избирательные комиссии после закрытия участков.

"Это очень печальный момент для меня. Мы победим это. <...> Мы уже победили", - заявил Трамп.

В США состоялись во вторник всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.