Байден выступит с обращением к американцам

Демократ Джозеф Байден выступит с обращением к гражданам США в субботу в 20:00 по времени восточного побережья США (05:00 GMT+4). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные избирательного штаба демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Избранный президент Джо Байден обратится к нации в 20:00 в субботу из Уилмингтона (штат Делавэр) <...>", - отметила CNN.

Текст речи, с которой демократ выступит, уже написан, в него внесут изменения, сообщила телекомпания со ссылкой на свои источники.

По их данным, Байден намерен в течение дня вносить корректировки в текст заготовленного обращения к американцам. Политик планирует также провести субботу со своей семьей в Уилмингтоне (штат Делавэр). Главной темой обращения станет призыв к единению нации и предание забвению президентства республиканца Дональда Трампа. "Мы должны вычеркнуть из памяти время гнева и шельмования", - приводит телекомпания выдержку из проекта речи.