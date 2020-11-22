Трамп отметил важность работы G20 для экономического роста и преодоления пандемии

Президент США Дональд Трамп обсудил в субботу с лидерами Группы двадцати (G20) необходимость совместной работы для преодоления пандемии коронавируса и подтвердил важность диалога для обеспечения будущего экономического роста. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп в рамках первого дня виртуального саммита Группы двадцати обсудил с другими лидерами необходимость совместной работы для восстановления сильного экономического роста, рабочих мест по мере преодоления пандемии COVID-19, - отмечается в тексте. - В ходе своего выступления президент обратил внимание на то, как США мобилизовали все ресурсы для разрешения кризиса".

Трамп также рассказал о предпринятых действиях и мерах безопасности для защиты уязвимых категорий населения, "новаторских прорывных методах лечения, разработке вакцин и препаратов с рекордной скоростью". "Президент подтвердил важность совместной работы Группы двадцати для будущего экономического роста и процветания", - сообщили в Белом доме.