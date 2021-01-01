Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов

Вице-президент США Майкл Пенс просит суд штата Техас отклонить иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) и его однопартийцев, которые пытаются, по сути, заставить его пересмотреть результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье на первой полосе газеты The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ней приводятся выдержки из соответствующего ходатайства заместителя помощника министра юстиции Джона Коглана, представляющего интересы Пенса в суде. "Вице-президент не является подходящим ответчиком по этому иску", - отметил юрист. Сам иск он назвал "ходячим правовым противоречием" и попросил его отклонить рассматривающего дело техасского судью Джереми Кернодла, который был выдвинут на эту должность действующим президентом США Дональдом Трампом.

Суть иска

Ранее адвокаты Гомерта сообщили, что Пенс отклонил просьбу присоединиться к попытке пересмотреть итоги президентских выборов. После отказа конгрессмен и ряд его однопартийцев приняли решение подать в суд штата Техас иск против Пенса, пытаясь доказать, что вице-президент обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.

В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу право 6 января отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативного, непризнанного голосования выступили за Трампа вместо тех, кто высказался за Байдена во время официального подсчета голосов. Таким образом, истцы пытаются через суд расширить полномочия вице-президента таким образом, чтобы он смог отменить победу Байдена на выборах.

Пенсу, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США, предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков. Вице-президент, согласно Конституции США, является председателем Сената.

Ситуация вокруг выборов

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.