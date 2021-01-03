Пенс поддержал республиканцев, планирующих оспорить итоги выборов 6 января

Вице-президент США Майкл Пенс приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.

Как отмечает в субботу вечером газета The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта, второе лицо в государственной иерархии США "разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах".

"Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Cената [Конгресса] по задействованию своих законных полномочий для подачи возражений и предоставления свидетельств [нарушений на выборах] Конгрессу и американским гражданам 6 января", - говорится в тексте. По данным телеканала CNN, около 140 однопартийцев Пенса и действующего президента Дональда Трампа в нижней палате Конгресса намерены опротестовать на заседании решение коллегии. Кроме того, по меньшей мере 11 сенаторов также выступят против сертификации результатов, предлагается даже созвать специальную избирательную комиссию для расследования нарушений.

6 января на заседании обеих палат Конгресса планируется утвердить итоги голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.

Суд штата Техас отклонил 1 января иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые пытались, по сути, заставить Пенса пересмотреть результаты прошедших 3 ноября президентских выборов. В иске содержалась просьба к суду предоставить вице-президенту право отменить итоги голосования в так называемых колеблющихся штатах и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативной, непризнанной процедуры выступили за Трампа. Вместе с тем сам Пенс, как сообщала газета The Washington Post, просил отклонить подобное обращение. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.