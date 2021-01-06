Трамп выступит 6 января на митинге в центре Вашингтона за пересмотр итогов выборов

Президент США Дональд Трамп выступит сегодня на митинге своих сторонников, требующих пересмотра результатов прошедших 3 ноября президентских выборов. Об этом сообщил избирательный штаб американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп выступит 6 января на Эллипсе (лужайка перед южным фасадом Белого дома) во время митинга против кражи [победы республиканца на выборах]", - отмечается в сообщении.

Трамп в Twitter подтвердил, что выступит на лужайке у Белого дома в 11:00 по местному времени (19:00 мск). Он призвал своих сторонников собраться заранее и выразил надежду на то, что его встретит "огромная толпа".

В среду Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся на совместное заседание, на котором им предстоит утвердить итоги президентских выборов. Как предполагается, заседание пройдет на фоне многотысячных демонстраций сторонников Трампа в американской столице. На свои акции планируют собраться и активисты, поддерживающие избранного президента Джозефа Байдена. Полиция заблаговременно перекрыла движение автотранспорта в центре Вашингтона, перешла на усиленный режим несения службы и предупредила о возможности беспорядков.