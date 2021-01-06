Байден выдвинет Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинет кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила электронная версия газеты "Политико".

По словам ее источников, переходная команда Байдена может объявить об этом в течение недели. Нуланд ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

По сведениям "Политико", Байден выдвинет кандидатом на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Она в администрации Обамы была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Шерман участвовала в консультациях между США и Ираном относительно сделки по атому. Кандидатом на пост госсекретаря США Байден ранее назвал Энтони Блинкена.

Как отмечает издание, избранный президент США намерен назначить заместителем своего помощника по национальной безопасности бывшего сотрудника Госдепартамента Джона Файнера. Байден заявлял, что его помощником по национальной безопасности будет Джейк Салливан.