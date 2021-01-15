США ввели санкции против МВД Кубы

Американское правительство ввело санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса и вверенного ему ведомства по обвинениям в нарушении прав человека и причастности к коррупции. Об этом объявило в пятницу Министерство финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты продолжат применять все имеющиеся инструменты, чтобы заниматься ужасающей ситуацией в сфере прав человека на Кубе <...>", - утверждает американский министр финансов Стивен Мнучин. Его высказывания приводятся в пресс-релизе, посвященном решению Вашингтона использовать нынешние рестрикции в отношении МВД Кубы.

На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список физическим лицом и министерством Кубы. Их собственность в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.