В Сенате США начался второй день импичмента Трампа

Второй день процесса импичмента в отношении уже бывшего президента США республиканца Дональда Трампа начался в среду в Сенате Конгресса. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны обвинения и защиты должны начать изложение своих доводов. Сначала слово будет предоставлено обвинителям от Палаты представителей во главе с демократом Джейми Раскином (штат Мэриленд). На это в среду им отведено не более 8 часов.

В частности, сторона обвинения планирует показать в качестве свидетельств видеозаписи штурма Конгресса сторонниками Трампа 6 января, которые ранее нигде не демонстрировались.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.