Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США в субботу проголосовал за то, чтобы разрешить вызов свидетелей на процесс в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За это решение проголосовали 55 сенаторов, против - 45. Вопрос о вызове конкретных свидетелей будет решаться отдельными голосованиями.

Ранее в ходе слушания команда обвинителей заявила о желании вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру-Батлер.

"Мы бы хотели иметь возможность вызвать члена Палаты представителей Эрреру", - сказал на заседании в субботу Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд), возглавляющий команду обвинителей.

До этого американские СМИ предполагали, что финальное голосование по импичменту может состояться уже в субботу, однако в случае вызова свидетелей разбирательство может затянуться.