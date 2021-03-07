В двигателе экстренно севшего в феврале в Денвере Boeing 777 нашли микротрещины

Многочисленные микротрещины найдены в двигателе самолета Boeing 777, совершившего 21 февраля экстренную посадку в аэропорту Денвера (штат Колорадо). Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на выводы Национального совета по безопасности на транспорте США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно первым результатам исследования, проводимого специалистами совета, на внутренних поверхностях одной из лопастей двигателя Pratt & Whitney PW 4000 найдены множественные микротрещины. В ведомстве считают, что это является признаком так называемой усталости металла (накопления повреждений). Именно этот фактор, как отмечалось ранее, мог послужить причиной остановки работы двигателя.

В конце февраля глава Нацсовета о безопасности на транспорте Роберт Самуолт на видеобрифинге заявил, что в двигателе были сломаны две лопасти: одна - у основания, другая - посредине. По его словам, деталь, сломанная в середине, получила повреждения от соприкосновения с поврежденной у основания лопастью.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000".