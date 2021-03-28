Трамп в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой

Бывший американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие недели посетить границу США с Мексикой, где он, будучи главой государства, начал возводить заграждение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В интервью телеканалу Fox News в субботу вечером экс-президент заявил, что "не считает необходимой свою поездку на границу", однако готов будет сделать это "ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США". "Этим людям нужен лидер", - подчеркнул Трамп.

По его словам, визит может состояться "в течение ближайших нескольких недель". "Тысячи людей прибывают в США непосредственно во время нашего разговора. Это уничтожит нашу страну", - заключил Трамп в беседе с ведущей Fox News.