Байден заявил, что технологии не заменят личные встречи мировых лидеров

Президент США Джо Байден на первых очных переговорах с иностранным лидером с момента прихода в Белый дом заявил, что никакие технологии не способны заменить такой формат встреч, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нет альтернатив очным переговорам", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Японии Есихидэ Сугой.

Байден напомнил, что пока такие переговоры являются редкостью, так как действуют ограничения из-за COVID-19.