США рассматривают возможность передачи другим странам части доз вакцины от коронавируса
Администрация США рассматривает возможность передачи властям других стран тех имеющихся у нее доз вакцины от нового коронавируса, потребности в которых не будет у американских граждан. Об этом заявил в среду в Белом доме президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим. Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять ее [другим государствам]", - сказал американский лидер.
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