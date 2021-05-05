Blue Origin откроет продажу билетов на корабль New Shepard 5 мая

Аэрокосмическая компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса в среду откроет продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, будет обнародована информация о покупке билетов, времени полета, стоимости путешествия - подробности, которые годами держались в секрете.

New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и несколько минут провести в состоянии невесомости. Эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется заплатить $200-250 тыс.

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.