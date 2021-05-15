Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина

США 15 мая 2021 01:23 (UTC+04:00)
Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина

Министерство внутренней безопасности США выразило опасения, что экстремисты могут воспользоваться ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В предупреждении не упоминаются какие-либо конкретные угрозы, но идет речь о потенциальной опасности от "внутренних террористов", действующих на почве расовой или этнической ненависти или под влиянием из-за границы. "Жестокие экстремисты могут попытаться использовать ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в Соединенных Штатах для атак на более широкий круг целей", - говорится в бюллетене.

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