Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина
Министерство внутренней безопасности США выразило опасения, что экстремисты могут воспользоваться ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В предупреждении не упоминаются какие-либо конкретные угрозы, но идет речь о потенциальной опасности от "внутренних террористов", действующих на почве расовой или этнической ненависти или под влиянием из-за границы. "Жестокие экстремисты могут попытаться использовать ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в Соединенных Штатах для атак на более широкий круг целей", - говорится в бюллетене.
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