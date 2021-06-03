63% взрослых американцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

Более 60% взрослого населения США получили первую дозу вакцины от коронавируса, в 12 штатах этот показатель достигает 70%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.

"4 мая я обратился к американцам для того, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы первую дозу вакцины к 4 июля. На сегодняшний день 12 штатов уже достигли этой важной отметки, - сказал он. - Мы ожидаем, что на этой неделе больше штатов достигнет этого уровня. По всей стране 63% взрослого населения привились первой дозой".