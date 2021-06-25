Microsoft презентовала новую ОС Windows 11

Американская корпорация Microsoft на онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы Windows 11, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых ПК уже осенью. Этот процесс будет продолжаться до 2022 года. Для членов программы Windows Insider ранняя версия Windows 11 будет доступна уже на следующей неделе.

Создатели новой ОС обещают "простой и лаконичный дизайн". Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач. Появятся новые звуки, шрифты и иконки.

Новая опция Desktops позволит на одном ПК создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.