Госдеп: США поддерживают восстановление канала связи между КНДР и Республикой Корея

Вашингтон приветствует решение Пхеньяна и Сеула о восстановлении прямой линии связи между ними и поддерживает данный шаг. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты поддерживают межкорейские диалог и взаимодействие и, конечно, сегодняшнее объявление о восстановлении межкорейских линий связи. Мы, разумеется, считаем, что это позитивный шаг", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Скажу также, что дипломатия и диалог являются неотъемлемой частью достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове", - добавила Портер.

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщила о том, что глава государства и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. По ее данным, главы двух государств с апреля нынешнего года неоднократно обменивались посланиями. Подчеркивается, что именно благодаря этим контактам удалось договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году в одностороннем порядке отказался Пхеньян.