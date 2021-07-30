В США сенаторы проголосовали за начало дебатов по плану развития инфраструктуры страны

План развития инфраструктуры, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в пятницу прошел процедурное голосование в верхней палате Конгресса США. Как сообщила пресс-служба Сената, за начало дебатов по указанной инициативе проголосовали 66 законодателей, 28 высказались против, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Белый дом объявил ранее о достижении соглашения по соответствующей программе модернизации, которая включает $550 млрд федеральных инвестиций. Общий объем плана, рассчитанного на восемь лет, составляет около $1 трлн.

Объявленный Белым домом проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Одновременно глава американской администрации Джо Байден намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.