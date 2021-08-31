Квартальная выручка Zoom впервые составила более $1 млрд

Выручка американской компании Zoom Video Communications за второй квартал 2021 года впервые превысила $1 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сервиса видеоконференций в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во втором квартале [2021 года] наша квартальная выручка впервые достигла $1 млрд, обеспечив высокую прибыльность и денежный поток", - приводятся в заявлении слова основателя Zoom Эрика Юаня.

Сообщается, что доходы сервиса по сравнению с предыдущим годом увеличились на 54%.

При этом газета The Wall Street Journal отмечает, что финансовые результаты компании демонстрируют признаки замедления экономического роста. По данным издания, скорректированный прогноз по прибыли оказался ниже ожидаемого.

Представители компании заявили, что предприятия малого бизнеса стали реже пользоваться сервисом, поскольку возможностей для личных встреч становится больше. Кроме того, акции Zoom упали на 12% после закрытия торгов в понедельник с ростом основных индексов в пределах 2%.