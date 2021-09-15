NASA выделит $146 млн пяти компаниям на разработку систем лунного посадочного модуля

США 15 сентября 2021 05:41 (UTC+04:00)
NASA выделит $146 млн пяти компаниям на разработку систем лунного посадочного модуля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало пять компаний, которые должны оказать содействие в проведении разработок, касающихся применения в будущем лунного посадочного модуля. Сумма контракта составит $146 млн, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, компании "доработают концепцию" данного аппарата. Они "помогут управлению обеспечить равномерный темп полетов экипажа на лунную поверхность" в рамках программы Artemis. Эта работа рассчитана на 15 месяцев и включает в себя поиск решений, позволяющих снизить риски, связанные с данными операциями, а также предложения по развитию необходимых промышленных мощностей.

В число компаний вошли Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Blue Origin в рамках данного контракта получит $25,6 млн, SpaceX - $9,4 млн, Dynetics - $40,8 млн, Lockheed Martin - $35,2 млн, Northrop Grumman - $34,8 млн.

Как следует из документа, выбранные компании разработают "концепции дизайна посадочного модуля", оценят их безопасность и эффективность. Они также "проведут испытания важнейших компонентов" и "доработают ключевые технологии". Это позволит в будущем сделать посадку на поверхность Луны более безопасной, полагают в NASA.

В апреле ведомство объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение SpaceX было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Представители Blue Origin позднее подали иск в федеральный суд. Компания утверждает, что в NASA ненадлежащим образом оценили ее предложение по созданию модуля. Суд пока не вынес решения по данному делу. В августе космическое управление согласилось добровольно приостановить исполнение указанного контракта до 1 ноября.

О программе Artemis

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.

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