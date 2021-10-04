Delta Airlines начнет обслуживать маршрут Израиль-Бостон

Американская авиакомпания Delta Airlines анонсировала начало обслуживания двух новых трансатлантических маршрутов – Бостон-Афины и Бостон-Израиль, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Маршруты будут обслуживаться самолетами Airbus A330-900neo. Полеты начнутся 26 мая 2022 года и будут осуществляться три раза в неделю. Стоимость билетов в два направления – от 835 долларов. Время полета – 11 часов и 15 минут.

Стоит отметить, что на текущий момент из Израиля нет прямых рейсов в Бостон. Ранее этот маршрут обслуживала авиакомпания "Эль-Аль".