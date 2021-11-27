США запретят въезд жителям восьми стран из-за нового штамма COVID-19
Власти США с понедельника, 29 ноября, запретят въезд для жителей восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма COVID-19 B.1.1.529, получившего название «омикрон». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Ограничения коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
Как отмечает телеканал, решение принято менее чем через три недели после того, как администрация президента Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира.
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