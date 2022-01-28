США завершили поставки в Южную Корею 40 истребителей F-35A

ВВС Республики Корея завершили развертывание 40 закупленных у США истребителей пятого поколения F-35A. Об этом сообщили телеканалу KBS военные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, ранее на этой неделе последние из партии четыре самолета прибыли на аэродром в городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто. Изначально планировалось, что поставки будут завершены в прошлом году, однако этот процесс затянулся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Истребитель пятого поколения F-35A был разработан американской авиастроительной компанией Lockheed Martin. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей. Стоимость одного самолета составляет примерно $75 млн.