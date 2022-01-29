Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО

Власти США намерены в ближайшем будущем приступить к отправке небольшого дополнительного контингента американских войск в Восточную Европу. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много", - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военнослужащих, но окончательное решение на этот счет еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. Во вторник Кирби в эфире телеканала CNN уточнил, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО.