Блинкен поблагодарил Чавушоглу за выполнение Турцией Конвенции Монтрё
БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил признательность Анкаре за выполнение Конвенции Монтрё в связи с ситуацией в Украине.
Как передает Trend, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.
"Госсекретарь Блинкен выразил признательность в связи с тем, что Турция продолжает выполнять Конвенцию Монтрё, а также недавними высказываниями министра иностранных дел Чавушоглу по этому вопросу. Госсекретарь также поблагодарил Турцию за решительную поддержку в защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал дипломат.
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